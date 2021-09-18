В США магната Роберта Дерста признали виновным в убийстве 21-летней давности. Ему грозит пожизненное заключение

В Калифорнии суд присяжных признал американского наследника империи недвижимости Роберта Дерста виновным в убийстве своей лучшей подруги Сьюзен Берман.

Ровно через месяц, 18 октября, 73-летнему магнату назначат наказание — ему грозит пожизненное заключение, сообщает ВВС и Reuters.

Речь идет об инциденте 2000 года, когда Берман хотела дать показания полицейским по делу об исчезновении жены Дерста в 1982 году.

После этого женщину нашли мертвой в собственном доме в Беверли-Хиллз — она погибла от огнестрельного ранения в голову. Сам магнат все эти годы утверждал, что не представляет, куда делась его жена Кэтлин Маккормак-Дерст, и тем более не знает, кто убил его подругу Берман. Вместе с тем следствие не могло найти подтверждений того, что эти преступления совершил сам бизнесмен.

Главный прокурор Джон Левин на последнем заседании назвал Дерста «самовлюбленным психопатом», который убил подругу, чтобы скрыть исчезновение жены. Впрочем адвокаты апеллируют к тому, что у магната онкологическое заболевание и он слишком слаб, чтобы отбывать наказание.

Во время слушаний сторона обвинения использовала в качестве доказательства вины магната документальный сериал телеканала HBO «Тайны миллиардера. Жизнь и смерть Роберта Дерста».

В перерыве между съемками фильма бизнесмен отошел в туалет и не снял микрофон, поэтому техника записала, как он говорит: «Ну, вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно».

Ранее Дерст уже был осужден за убийство и расчленение своего соседа в Техасе Мориса Блэка в 2001 году. Но тогда присяжные оправдали миллионера, хотя Дерст признался, что убил мужчину по неосторожности, а затем расчленил тело и сбросил в залив.

Суд признал, что это было сделано в рамках самообороны. Основное обвинение с Дерcта сняли, он признал себя виновным по двум другим пунктам, и в 2003 году был приговорен к пяти годам тюрьмы, откуда вышел досрочно в 2006 году.