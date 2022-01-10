Tesla добавила в свои автопилоты «напористый» тип вождения

Компания Tesla добавила в автопилоты на своих автомобилях новый режим напористого вождения. Он будет предусматривать более частую смену полос движения и больше обгонов.

Об этом пишет BBC.

Tesla добавила эту функцию еще в октябрьском обновлении, но быстро удалила из-за ряда ошибок. Теперь же новый тип вождения снова вернулся.

Таким образом, в автопилоте теперь есть три типа: спокойный, средний и напористый. Последний предполагает более внимательную слежку за другими автомобилями, более частое изменение полос движения, меньшую вероятность съезда с полосы обгона, а также возможность так называемых остановок в движении, когда автомобиль притормаживает перед знаком «Стоп», однако не полностью останавливается.

Значительное количество пользователей и экспертов не одобряют такой режим вождения, но есть и те, которые считают, что для автопилота лучше быть настойчивее, чем слишком осторожным.

По словам эксперта Мэтью Эйвери, хорошо спроектированные автопилоты более безопасны, чем люди, потому что они исключают человеческие ошибки. Он отмечает, что водители преимущественно не пользуются автопилотами, потому что они слишком осторожны, тогда как езда водителей как раз и отвечает напористому типу. Но если так ездить будет автопилот, то он сможет снизить количество аварий из-за отсутствия человеческих ошибок.

«Если мы хотим повсеместного внедрения автоматизации, то водители будут ждать, что автомобиль будет делать это, и будет принимать такие решения, которые вы сделали бы как водитель-человек, а не какой-нибудь очень мягкий и очень безопасный алгоритм», — пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что существует тонкая грань между настойчивостью и агрессивностью, и система должна избегать агрессивного вождения.