В Нью-Йорке в многоквартирном доме произошел «самый большой за последние 30 лет» пожар — погибли 19 человек

В США, в жилом доме города Нью-Йорк в результате пожара, который случился вечером 9 января, погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей.

Об этом сообщает мэр города Эрик Адамс, которого цитирует BBC.

Еще 32 человека госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Комиссар пожарной охраны Даниэль Нигро сказал, что жертвы были на каждом этаже 19-этажного дома, а дым был «беспрецедентным». Комиссар добавил, что число погибших было самым большим в Нью-Йорке за 30 лет.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул анонсировала создание компенсационного фонда для пострадавших: будут деньги на поиск нового жилья, похороны и на все, что нужно.

Пожар вспыхнул в районе Бронкс в одной из квартир многоквартирного дома в воскресенье, 9 января. Вероятная причина возгорания — неисправный электронагреватель. Огонь через открытую дверь распространился на два этажа, а дым был повсюду, на всех 19 этажах. Тушили огонь более 200 пожарных.

BBC пишет, что в районе Бронкс проживает большое количество иммигрантов-мусульман, и считается, что многие пострадавшие от пожара прибыли в США из Гамбии. Мэр Эрик Адамс призвал всех, кто пострадал от пожара, обратиться за помощью к власти независимо от иммиграционного статуса. Он заверил жителей, что их данные не будут переданы иммиграционным службам.