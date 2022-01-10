Морозы до -19°С. Синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине

В Украине накануне Старого нового года (в ночь с 13 на 14 января) ударят морозы до -19 °С.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Резкое похолодание ожидается уже в ночь на среду, 12 января, — в северных, западных, центральных и Харьковской областях температура снизится до -10...-16 °С, на юге — -5...-9 °С.

На западе днем будет немного теплее -6...-9 °С, а в других регионах значительный мороз удержится и днем — -12...-14°С. Существенные осадки синоптики не прогнозируют.

В Киеве ночью и днем столбики термометров будут показывать -12...-14 °С.

В ночь на 13 января мороз усилится до -14 °С в западных областях, в северных областях — до -19 °С, а также доберется до востока — -12...-16 °С. Юг тоже не устоит перед похолоданием — до -14 °С. В Киеве ночью ожидается -15...-17 °С.

Однако уже днем столбики термометров поползут вверх — на западе будет до -4 °С (на Закарпатье — до -6 °С), в центре и на востоке — -5...-9 °С, на юге -3... -5 °С.

В Киеве днем 13 января также станет теплее — до -4...-6 °С.

В пятницу, 14 января, холоднее всего ночью будет на востоке — до -10 °С, на остальной территории температура будет не ниже -3...-7 °С. Днем в большинстве областей ожидается плюсовая погода. Местами будет снежить.

В Киеве ночью будет -4...-6 °С, днем температура будет колебаться от -1 до +1 °С, возможен снег.