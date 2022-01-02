ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в понедельник

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об осложнении погодных условий на всей территории Украины 3 января.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В понедельник ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, по всей Украине в течение суток порывы ветра 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах ожидается гололедица, в течение суток порывы ветра 15—20 м/с (І уровень опасности, желтый). Ночью — мокрый снег и дождь, температура -2...-4 °C, днем небольшой дождь, температура +5...+7 °C.

На остальной территории Украины ночью температура составит -1...-6 °C, в восточной части -9...-14 °C, в западных областях 0...+5 °C. Днем в большинстве областей небольшой дождь, температура +3...+8 °C, в Прикарпатье +10...+12 °C.