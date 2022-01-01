В честь Нового года. Китай опубликовал фото Марса, сделанные зондом «Тяньвэнь-1»

Китай по случаю Нового года опубликовал новые фото Марса, сделанные зондом «Тяньвэнь-1». Он работает на планете с февраля прошлого года вместе с марсоходом «Чжужун».

Об этом сообщила Китайская национальная космическая администрация.

Передача фотографий заняла около 20 минут. Среди изображений — общий вид Марса, сам марсоход и северная полярная шапка планеты. Кроме того, на кадры попали кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.

Как пишет «Радио Свобода», зонд «Тяньвэнь-1» и марсоход «Чжужун» за время своей работы собрали 560 гигабайт информации о Марсе. Китай — третья страна в мире, сумевшая достичь поверхности другой планеты. В 1970 году мягкая посадка впервые удалась Советскому Союзу с аппаратом «Венера-7». Первая успешная посадка США на Марс была в 1976 году с аппаратом «Викинг-1». Также на Марсе работает американский аппарат Perseverance, высадившийся на планету в феврале 2021 года.