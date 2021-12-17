Аппарат ESA обнаружил на Марсе большие залежи водяного льда

Аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ESA) обнаружил в системе каньонов Маринера большие залежи льда, в том числе водянистого.

Об этом сообщается на сайте ESA.

Залежи «воды» обнаружены в почве под поверхностью системы каньонов на глубине до одного метра. На такую глубину работает детектор эпитепловых нейтронов телескопа FREND.

Площадь обнаруженного ледово-водяного пласта сопоставима с площадью нескольких европейских стран. Особо богатая и многообещающая для поисков воды долина каньона Кандора.

Долина Маринер, изображение участка площадью в 630 тысяч квадратных километров. ESA

Ведущий автор нового исследования Игорь Митрофанов, который работает с нейтронным телескопом FREND, отметил, что на Марсе вода главным образом существует в форме льда, но если выявленный в каньонах водород связан в молекулах воды, то около 40% приповерхностного материала в долине Маринера — вода.