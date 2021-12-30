Вселенского патриарха Варфоломея выписали из госпиталя, куда он попал после заражения «Омикроном»

Вселенский патриарх Варфоломей I покинул Американский госпиталь (Стамбул), в котором он провел последние шесть дней под медицинским наблюдением.

Об этом сообщает Orthodox Times.

Накануне Варфоломей заразился штаммом коронавируса «Омикрон». Болезнь у него протекала в легкой форме, потому его решили перевести в патриаршую резиденцию. Там он пробудет в изоляции еще несколько дней.