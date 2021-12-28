Netflix ответил на возмущение министра культуры по поводу неприемлемого изображения украинки в сериале «Эмили в Париже»

Министр культуры Александр Ткаченко 24 декабря написал письмо Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала «Эмили в Париже», где украинку изображают необразованной и провинциальной. Уже 28 декабря в комментарии dev.ua Ткаченко отметил, что получил ответ.

«Ответ Netflix на мое письмо по поводу образа украинки в сериале «Эмили в Париже» достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — сказал чиновник.

Он считает, что, несмотря на «художественность образа», это формирует негативный имидж Украины за рубежом.

«Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев», — подчеркнул министр.

Отметим, что в четвертой серии киевлянка по имени Петра приехала в Париж, где на курсах французского познакомилась с главной героиней Эмили. Девушки отправились вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском, и тогда Петра сказала: «Люблю все бесплатное», а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них.

Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин. На что Петра ответила по-украински: «Ти шо, здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».