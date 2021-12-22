Украина получила еще три вертолета для пограничников от французской Airbus

Государственная пограничная служба (ГПСУ) получила еще три вертолета Н125 французской компании Airbus Helicopter.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Вертолеты прибыли во Львов. При благоприятных погодных условиях 23 декабря они перелетят в Киев.

Три вертолета, прибывшие сегодня во Львов, имеют современное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. В то же время, тепловизионная камера позволяет обнаружить транспорт на расстоянии до 20 километров. Оборудование дает возможность не только вести запись видео в хорошем качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его. Также вертолеты оснащены системой оповещения с громкоговорителями и специализированными авиационными прожекторами, которые могут использоваться синхронно с системой оптико-электронного наблюдения.

В рамках соглашения между правительствами Украины и Франции ГПСУ должна получить 24 новых вертолета Н125 компании Airbus Helicopter. Сейчас украинские пограничники имеют 7 таких вертолетов.