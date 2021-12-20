Марсоход Perseverance получил еще один образец породы на Красной планете

Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Perseverance сумел взять еще один образец породы на поверхности Красной планеты.
Об этом говорится на странице марсохода в Twitter.
Этот образец породы марсоход получил с участка бурения, называемого «Робин». В сообщении говорится, что аппарат должен еще выполнить определенную обработку, чтобы запечатать породу, хотя уже сейчас он готов для втогоро раунда отбора образцов с Марса.
Несколько дней назад, 16 декабря, Perseverance нашел на поверхности Красной планеты самые старые породы. Это поможет ученым определить его возраст.
- Группа геофизиков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовала результаты сейсмических исследований подповерхностных слоев Марса. Итоговая модель строения подповерхностных слоев выглядит следующим образом. Под станцией залегает слой песчаного реголита (толщиной примерно три метра), который затем переходит в 15-метровый слой крупнозернистой брекчии, образованной в результате падений метеоритов. Затем идет слой амазонийских (возрастом 1,7 миллиарда лет) базальтов, который, начиная с глубины около 30 метров, переходит в промежуточный слой, толщиной 30—40 метров, состоящий, предположительно, из осадочных пород. После этого идет слой амазонийских и гесперийских (возрастом 3,6 миллиарда лет) базальтов, вплоть до глубины 175 метров. Еще глубже залегают, скорее всего, осадочные горные породы.
- Данные SEIS уже позволили ученым примерно понять, где пролегают основные границы раздела слоев Марса и каков размер его ядра.