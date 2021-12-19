«Мы не должны обманывать людей». Министр обороны Великобритании отверг возможность отправки военных в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сомневается в отправке британских военных в Украину в случае российского вторжения.

Об этом он заявил в видеоинтервью для журнала The Spectator.

«Украина не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то отправит туда солдат, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей, что могли бы это сделать. Украинцы это знают», — заметил Уоллес.

По словам министра, Великобритания может помочь Украине в «наращивании потенциала». При этом Лондон будет придерживаться именно политики жестких экономических санкций как формы ответа на российскую агрессию. Одной из таких мер, по словам главы Минобороны Великобритании, может стать отключение России от международной платежной сети SWIFT.