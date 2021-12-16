Минцифры: Заявление в полицию можно будет подать онлайн

Министерство цифровой трансформации и Министерство внутренних дел разрабатывают возможность подавать заявление в полицию в режиме онлайн.
Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Когда появился новый министр внутренних дел, мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать, — это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретную дату, есть план, над которым мы работаем», — отметил он.
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