Рада запретила продажу крепких и ароматизированных сигарет и ограничила продажу электронных устройств

Верховная Рада приняла закон о защите здоровья населения от вредного влияния табака. В частности, в Украине будет запрещена продажа крепких и ароматизированных сигарет.

Об этом пишет пресс-служба парламента.

«Законом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий в отношении: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничение реализации (продажи) и потребления; рекламирования. Вводится ответственность за нарушение установленных норм», — говорится в сообщении.

Закон устанавливает, что в Украине будет запрещена реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для них. Также будет запрещено производство и продажа крепких сигарет, различных табачных изделий, содержащих витамины, кофеин, таурин и другие добавки, которые могут изменять вкус или аромат, цвет дыма, облегчать его вдыхание и создавать впечатление, будто курение полезно для здоровья или придает дополнительную энергию.

Документ также предусматривает запрет на продажу электронных сигарет, табака, устройств нагрева табака и прочего лицам до 21 года. Штраф за это предусмотрен в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения — 10 200.

Кроме того, на пачках производители сигарет должны увеличить площадь для медицинских предупреждений о негативных последствиях — теперь они должны занимать 65% площади пачки и обязательно содержать фото или рисунки последствий курения.

Закон устанавливает для курения различных электронных устройств такие же правила, как и для сигарет. То есть во всех общественных местах и помещениях курение таких устройств будет запрещено.