Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах.

За документ проголосовали 339 нардепов.

Законопроект предусматривает, что любые электронные системы будет запрещено курить в общественных и на рабочих местах. Также будет запрещена реклама подобных систем на улицах, в СМИ и в интернете.

Документ устанавливает, что 30% площади на пачках изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения о возможных негативных последствиях для здоровья.