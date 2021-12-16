Крымскотатарский орнамент «Орьнек» признали культурным наследием ЮНЕСКО

Крымскотатарский орнамент «Орьнек» и знание о нем официально внесли в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующее решение приняли на 16-й сессии во время заседания Межправительственной комиссии в Париже.

Информацию об этом обнародовала Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

«Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма необыкновенна и ее необходимо оберегать на международном уровне», — заявил министр культуры Александр Ткаченко.

В то же время глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что признание ЮНЕСКО крымскотатарского орнамента — это знаковое событие.

«Самобытная культура коренного народа украинского Крыма признана достоянием человечества. Верю, что список нематериального культурного наследия будет и дальше пополняться сокровищами культурной мозаики Украины», — подчеркнул министр.

«Орьнек» — это традиционный орнамент в декоративно-прикладном художественном искусстве крымских татар. Орнаментом украшают разнообразные предметы быта и культа: одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель, архитектурные объекты, надгробия.