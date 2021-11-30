Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите памятников во время войны

Украину на четыре года избрали членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Соответствующее решение приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

«Отныне совместно с другими государствами-участниками будем работать над тем, чтобы обезопасить культурного наследие от последствий вооруженных конфликтов», — отметил министр.

Участие в этом комитете ЮНЕСКО станет действенным механизмом для усиления защиты наших памятников в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, их настойчивого желания распространять информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие — членство Украины является важным этапом для нашего государства», — резюмировал Ткаченко.