Украина стала членом комитета ЮНЕСКО по защите памятников во время войны

Украину на четыре года избрали членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта.
Соответствующее решение приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей, сообщает министр культуры Александр Ткаченко.
«Отныне совместно с другими государствами-участниками будем работать над тем, чтобы обезопасить культурного наследие от последствий вооруженных конфликтов», — отметил министр.
Участие в этом комитете ЮНЕСКО станет действенным механизмом для усиления защиты наших памятников в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
«В условиях вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, их настойчивого желания распространять информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие — членство Украины является важным этапом для нашего государства», — резюмировал Ткаченко.
- Российская Федерация за время оккупации украинского полуострова присвоила 4 095 памятников национального и местного значения Украины в Крыму. После аннексии Крыма Россия взяла под свою «юрисдикцию» все объекты культурного и исторического значения, расположенные на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.