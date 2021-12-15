В СНБО представили систему мониторинга пользования недрами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов представил систему мониторинга пользования недрами.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов отметил, что этот проект позволяет украинцам посмотреть, что происходит с украинскими недрами и какую ренту платят компании, потому что эти деньги идут в государственный и местный бюджеты.

«Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы их недра не грабили», — подчеркнул Данилов и добавил, что эта система будет привязана к экономическому паспорту украинца.

Основой системы является GIS DATA, в ней представлена и автоматизированно обновляется информация о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарных владельцах и учредителях компаний, имеющих спецразрешения.

Также там содержатся данные об условиях выдачи и истории изменения статусов, о территориях, где расположены недра, добыче за последний год и за все время действия разрешения, о месторожденияхполезных ископаемых, нефтяных и газовых скважинах, начисленной рентной плате на спецразрешение, оплате ренты в контексте владельцев разрешений и общин.