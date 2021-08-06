Большие штрафы и лишение свободы. Зеленский ужесточил ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Закон определяет незаконную добычу полезных ископаемых как уголовное преступление и предусматривает:
- штраф от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы сроком до двух лет — за нарушение правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконную добычу полезных ископаемых местного значения в значительном размере;
- штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет — если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения;
- лишение свободы на срок от пяти до восьми лет — если преступление совершено организованной группой или общеопасным способом, в результате погиб человек или были другие тяжелые последствия.
Кроме того, теперь в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающих право собственности на недра, предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов — на должностных лиц.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
- В конце декабря 2019 года вступил в силу закон об урегулировании добычи янтаря. В свое время его инициировал президент Владимир Зеленский.
- Год назад СБУ показала масштабы раскопок янтаря в лесхозе Ровенской области. «Черные копатели» использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы, а добытый «солнечный камень» продавали.
- В марте СНБО ввела санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Также продолжается аудит всех разрешений на пользование недрами страны, выданных с 1991 года.