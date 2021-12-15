WhatsApp усилил конфиденциальность пользователей и ограничил видимость онлайн-статуса

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, которая должна повысить конфиденциальность пользователей — статус «онлайн» по умолчанию будет скрыт от всех незнакомых людей.
Об этом сообщает WABetaInfo.
Ранее в мессенджере все видели статус пребывания человека в сети, но теперь обновление ограничит эту видимость. То есть присутствие пользователя в сети смогут увидеть только те, чьи номера добавлены в контакты его смартфона.
По данным издания, некоторые сторонние программы мониторят действия пользователей и собирают данные благодаря возможности видеть онлайн-статус.
«Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp», — отметила служба поддержки WhatsApp.
- Компания WhatsApp переписала свою политику конфиденциальности для европейских пользователей после того, как ирландский регулятор выписал штраф на сумму €225 миллионов за четыре нарушения Общего регламента защиты данных Евросоюза по конфиденциальности данных пользователей.