МИД Украины: Россия запустила фейк о работе украинского посольства в Ливане, чтобы создать дымовой занавес по делу о кокаине из Аргентины

В Министерстве иностранных дел Украины назвали «фейком» заявление МИД России о якобы нелегальной продаже гражданства мигрантам в украинском посольстве в Ливане.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook
«МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого — создать дымовой занавес на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине», — подчеркнул он.
По словам Николенко, фигурантам «кокаинового дела» грозит до 25 лет лишения свободы.
«Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела», — сказал он.
Отметим, ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, комментируя законопроект президента Украины Владимира Зеленского о множественном гражданстве, заявила, что украинские чиновники якобы продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока.
«Украинские дипломаты за три тысячи евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу. Уже в Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тысяч долларов оформляют мигрантам гражданство «независимой», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», — заверила она.
- В начале 2018 года аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы в качестве дипломатического багажа, а вывозить их собирались государственным самолетом. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили мукой и отправили в Москву. По данным следствия, организатором был якобы бизнесмен Андрей Ковальчук. В августе того же года этот кокаин сожгли.
- Накануне, 13 декабря, коллегия присяжных в Москве признала виновными четырех фигурантов этого уголовного дела. Кроме Ковальчука, фигурантами являются бывший завхоз посольства Али Абянов, а также предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, задержанные, когда пришли за грузом на склад МИД в Москве.