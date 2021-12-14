Венецианская комиссия поддержала отказ КСУ приводить к присяге судей, назначенных Зеленским

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ со ссылкой на краткий отчет от 13 декабря заседания Венецианской комиссии.

Напомним, что 30 ноября Конституционный суд Украины не привел к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук.

Суд исходил из того, что на момент указа Зеленского о назначении двух судей все шесть мест судей по президентской квоте были заняты, а потому глава государства не мог назначать новых судей. Эти шесть мест занимают судьи, назначенные разными президентами.