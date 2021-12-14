Венецианская комиссия поддержала отказ КСУ приводить к присяге судей, назначенных Зеленским

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщили в пресс-службе КСУ со ссылкой на краткий отчет от 13 декабря заседания Венецианской комиссии.
Напомним, что 30 ноября Конституционный суд Украины не привел к присяге Александра Петришина и Оксану Грищук.
Суд исходил из того, что на момент указа Зеленского о назначении двух судей все шесть мест судей по президентской квоте были заняты, а потому глава государства не мог назначать новых судей. Эти шесть мест занимают судьи, назначенные разными президентами.
- Зеленский назначил Петришина и Грищук судьями, поскольку в марте 2021 года он отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина. Таким образом, в КСУ освободились две должности по квоте президента. Сроки Тупицкого и Касминина истекают в 2022 году.
- Однако Верховный суд признал указ Зеленского об отмене указа Януковича незаконным, а в ОП подали апелляцию на это решение. Соответственно, Тупицкий и Касминин пока остаются судьями КСУ, но отстранены от должностей. Однако на их места Зеленский уже назначил новых судей, что ставит под сомнение законность и легитимность решений этих судей и, соответственно, решений всего Конституционного суда. КСУ в ответ сегодняшним решением поставил под сомнение правомерность указов Зеленского.