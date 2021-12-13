Лукашенко уволил главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она управляла ведомством 25 лет

Самопровозглашенный президент Беларуси уволил главу главу Центризбиркома Лидию Ермошину, которая возглавляла ведомство с 1996 года и стала символом «непрозрачных президентских выборов». Все победы Лукашенко были при Ермошиной.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

У Ермошиной истекает текущий контракт. Ранее она говорила, что не останется во главе ЦИК после 2022 года.

На ее место Лукашенко назначил уже бывшего министра образования Игоря Карпенко — лидера провластной Коммунистической партии. По словам Лукашенко, Карпенко предстоит провести референдум об изменениях в Конституцию, если проект нового основного закона будет утвержден. Также Лукашенко назначил новых членов ЦИК.