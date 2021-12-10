Госпогранслужба купила за 50 млн грн 60 дронов. Они помогут охранять границу

Государственная пограничная служба закупила 60 мультикоптеров DJI Matrice 300 за почти 50 миллионов гривен. Они помогут охранять границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Беспилотные комплексы были закуплены в рамках гособоронного заказа на 2021 год. Пограничники получат 20 комплексов, 8 из которых уже поступили в Главный центр подготовки в Черкассах. Еще 12 комплексов пограничники получат до конца текущего года.

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В составе одного комплекса три мультикоптера DJI Matrice 300 с системами распознавания помех, пульт управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения и лазерными дальномерами. Также комплекс укомплектован рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью.