В Японии создали маски, светящиеся при контакте с коронавирусом. Для разработки использовали антитела из яиц страуса

Ученые из Университета префектуры Киото разработали специальные защитные маски, светящиеся под действием ультрафиолета при контакте с частицами коронавируса.
Об этом сообщает Kyodo News.
По словам ученых, выяснилось, что страусы способны производить несколько разных видов антител (белков), нейтрализующих посторонние тела в организме.
Поэтому ученые ввели неактивную и безопасную форму коронавируса самкам в феврале прошлого года и получили антитела из яиц страусов. После этого антитела добавили во флуоресцентный краситель и обработали им фильтр для маски. Если на маску попадет вирус, она будет светиться.
Президент университета Ясухиро Цукамото при помощи изобретения обнаружил, что сам был инфицирован COVID-19. Во время тестирования его защитная маска начала светиться в ультрафиолете, после этого он сдал ПЦР-тест, который подтвердил заболевание.
«Мы можем массово производить антитела из страусов по низкой цене. В будущем хочу сделать простой набор для тестирования, который сможет использовать каждый», — сказал Цукамото.
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