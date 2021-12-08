СМИ: Глава Apple подписал с китайскими властями «тайное соглашение» на $275 миллиардов

Глава компании Apple Тим Кук в 2016 году заключил тайную сделку с властями Китая на $275 млрд, на которую компания пошла из-за давления китайских властей.

Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренние документы компании.

Сообщается, что сделку заключили во время серии визитов Тима Кука в Китай в 2016 году. Согласно документам, Кук лично встречался с китайскими чиновниками в Китае в связи с угрозами запрета таких сервисов, как Apple Pay, iCloud и App Store.

По данным издания, «меморандум о взаимопонимании» между Apple и китайскими властями предполагал, что компания соглашается на ряд уступок в обмен на отзыв претензий со стороны регулирующих органов.

Так, в мае 2016 года Кук объявил, что Apple инвестирует $1 млрд в китайский сервис такси Didi. Позже, в результате переговоров было подписано пятилетнее соглашение на $275 млрд, которое предусматривало отмену некоторых нормативных актов в отношении компании.

В рамках соглашения Apple обязалась:

помочь китайским производителям разрабатывать «самые передовые производственные технологии»;

«поддерживать обучение высококвалифицированных китайских талантов»;

использовать больше компонентов от китайских поставщиков;

заключать сделки с китайскими разработчиками программного обеспечения;

сотрудничать в исследованиях в Китайских университетах;

напрямую инвестировать в китайские технологические компании;

оказывать помощь с рядом правительственных проектов Китая.

Также сообщается, что сделка может быль автоматически продлена до мая 2022 года, если ни у одной из сторон не возникнет возражений. По мнению The Information, эта сделка стала одной из причин успеха Apple на китайском рынке, который является вторым по объему после американского. Недавно iPhone впервые за шесть лет стал самым продаваемым смартфоном в Китае.