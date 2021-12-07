Испанский лоукост Vueling запустил рейсы из Киева в Париж

Испанский лоукост-перевозчик Vueling Airlines приступил к пассажирским рейсам регулярного сообщения между Парижем и Киевом.

Об этом сообщил Международный аэропорт «Борисполь».

Компания Vueling летает в «Борисполь» из аэропорта «Орли», который расположен в 14 километрах от столицы Франции.

Авиаперевозчик выполняет рейсы из Киева дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям. Флот авиакомпании состоит из самолетов типа A320 и А319. Самые дешевые билеты стоят €30 в одну сторону.

«Начало сотрудничества с Vueling очень важно для нас, поскольку еще один европейский лоукост подтвердил свой интерес к Украине. Желаем авиакомпании довольных клиентов, безопасных полетов и новых маршрутов», — отметил генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.