В Египте археологи обнаружили мумии с золотыми языками

Археологическая миссия, работавшая в провинции Минья (Верхний Египет), обнаружила две гробницы, которые относятся к периоду 26-й династии египетских фараонов (XVII век до н. э.).

Об этом пишет Egypt Independent.

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что миссия также обнаружила мумии двух неизвестных с золотыми языками.

Профессор кафедры греко-римской археологии Каирского университета и руководитель миссии Хасан Амер сказал, что археологи нашли известняковый саркофаг с человеческим лицом. В нем были два маленьких окошка с балдахинами внутри каждого из них, 402 фигурки ушабти из фаянса, а также набор небольших амулетов и зеленые бусы.

Генеральный директор Центра древностей Центрального Египта Гамаль аль-Самастави сказал, что миссия работала в археологической зоне Банаса почти 30 лет, в течение которых обнаружили множество гробниц, относящихся к савской, греко-римской и коптской эпохам.