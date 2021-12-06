Суд арестовал 13 самолетов российской «Смартавиа» за полеты в Крым

Суд арестовал 13 пассажирских самолетов российской АО «Авиакомпания Смартавиа» за нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает СБУ, по материалам которой наложили арест.

Арестованные самолеты летали в Крым вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли людей через государственную границу Украины.

Арест наложен в рамках уголовного дела открытого по статьям госизмена, незаконная переправка лиц через границу и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию.

По данным СБУ, в настоящее время 37 российских авиакомпаний незаконно летают в Крым.