Суд арестовал 13 самолетов российской «Смартавиа» за полеты в Крым

Суд арестовал 13 пассажирских самолетов российской АО «Авиакомпания Смартавиа» за нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированный Россией Крым.
Об этом сообщает СБУ, по материалам которой наложили арест.
Арестованные самолеты летали в Крым вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли людей через государственную границу Украины.
Арест наложен в рамках уголовного дела открытого по статьям госизмена, незаконная переправка лиц через границу и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию.
По данным СБУ, в настоящее время 37 российских авиакомпаний незаконно летают в Крым.
- Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом, так как не могла гарантировать безопасность полетов. Также официально прекратили работу все аэропорты на полуострове.
- В начале февраля 2021 года Украина ввела санкции против авиакомпаний JET4U SRL и JET4U LDA за полеты в Крым. В ноябре СБУ рекомендовала наложить санкции на новых владельцев JET4U SRL.