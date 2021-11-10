СБУ рекомендует наложить санкции на новых владельцев самолетов, незаконно летавших в Крым и Россию

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету нацбезопасности и обороны применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, связанных с компанией «JET4U SRL». Именно эта компания в феврале 2021 года попала под санкции из-за полетов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением законодательства.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время брифинга, пояснив, что подсанкционная компания пытается обойти ограничения.

«На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а одно — самолет, который использовал Медведчук, — находилось в аэропорту «Жуляны». Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефециары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании», – отметил Баканов.

Он добавил, что в феврале СБУ предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам.

«Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат. Ведь СБУ сегодня рекомендовала СНБО применить санкции и к новым собственникам», — добавил глава Службы безопасности Украины.