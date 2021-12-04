В оккупированном Крыму после 10 суток ареста выпустили четырех активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

В оккупированном Крыму из изолятора временного содержания в Джанкое после 10 суток ареста были выпущены крымские татары, которых задержали и арестовали, когда толпа людей пришла встречать освобожденного адвоката Эдема Семедляева.
Об этом сообщает «Крымская солидарность».
Вечером 3 декабря из изолятора вышли Кемал Неметуллаев, Ремзи Ниметулаев, Ленур Аппазов и журналист «Крымской солидарности» Симмар Аблялимов.
- 23 ноября силовики задержали 31 активиста под зданием ИВС Симферополя. В этот день из изолятора вышел крымский адвокат Эдем Семедляев, где он провел 12 дней ареста за «неподчинение сотрудникам полиции» — за отказ раздеваться.
- 25 ноября суды Симферополя арестовали 20 задержанных крымскотатарских активистов.
- В конце ноября стало известно, что в Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции № 3 силовики пытались раздеть адвокатов, защищающих права крымских татар, фигурирующих в деле «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты, в том числе Семедляев, отказались выполнять приказ силовиков, и на них составили админпротоколы, а через неделю арестовали.