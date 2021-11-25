В Крыму «суд» арестовал 20 активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

В оккупированном Крыму российский суд арестовал 20 крымскотатарских активистов, которых задержали 23 ноября возле изолятора в Симферополе во время освобождения адвоката Эдема Семедляева.
Об этом сообщает «Крымская солидарность».
Активисты 24 ноября получили административные аресты от 10 до 14 суток за якобы массовое нарушение общественного порядка. По этому же делу 14 суток получил и журналист Вилен Темерьянов.
Кроме того, девять активисток оштрафовали на сумму от 11 до 15 тысяч рублей (от 4 до 5 с половиной тысяч гривен).
- 23 ноября силовики задержали 31 активиста под зданием ИВС Симферополя. В этот день из изолятора вышел крымский адвокат Эдем Семедляев, где он провел 12 дней ареста за «неподчинение сотрудникам полиции» — за отказ раздеваться.
- В конце ноября стало известно, что в Симферополе в так называемом Центральном отделе полиции № 3 силовики пытались раздеть адвокатов, которые защищают права крымских татар, фигурирующих в деле «Хизб ут-Тахрир». Адвокаты, в том числе Семедляев, отказались выполнять приказ силовиков, и на них составили админпротоколы, а через неделю арестовали.