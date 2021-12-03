Ryanair открывает новые рейсы из Киева и возобновляет полеты в Швецию

Лоукост-авиакомпания Ryanair открывает два новых рейса из Киева. Компания снова будет выполнять рейсы в Швецию.

Об этом пишет avianews.

Соответствующие рейсы лоукост будет выполнять во время летней навигации. В частности, Ryanair снова будет летать из Киева в Стокгольм. Но на этот раз в аэропорт Арланда, который находится прямо возле шведской столицы. Ранее лоукост летал в аэропорт Скавста, который находился в 30 км от Стокгольма.

В Швецию Ryanair начнет летать с 29 марта 2022 года дважды в неделю — каждые вторник и субботу.

Также лоукост открывает рейсы из Киева на греческий остров Керкира. Полеты начнутся с 7 июня 2022 года один раз в неделю — каждый вторник.