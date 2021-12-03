Беларусского политзаключенного, умершего в колонии, посмертно наградили украинским крестом Калнышевского «За достоинство в плену»

Украинская общественная организация «Всеукраинское объединение «Країна» посмертно наградила беларусского политзаключенного Витольда Ашурка наградой «За достоинство в плену».
Об этом сообщается на странице умершего в колонии беларуса.
«Крестом Петра Калнышевского награждаются граждане Украины и граждане, попавшие в плен и проявившие образец мужества и несгибаемости убеждений», — говорится в комментарии к фото.
Как отмечается, за все время существования такие кресты получили менее 100 человек.
- В июне 2021 года наградой «За достоинство в плену» отметили другую беларусскую политическую заключенную Полину Шарендо-Панасюк. Мать двух маленьких детей отправили в колонию на 2 года за «оскорбление президента» (ст. 368), «оскорбление представителя власти» (ст. 369) и «насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364).
- 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок был задержан в сентябре прошлого года. В январе суд приговорил Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке «действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».
- В мае мужчина скончался в колонии города Шклов. Официальной причиной смерти названа остановка сердца.
- С начала августа граждане Беларуси протестуют против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты были с 9 по 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решениям судов. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.