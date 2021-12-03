Беларусского политзаключенного, умершего в колонии, посмертно наградили украинским крестом Калнышевского «За достоинство в плену»

Украинская общественная организация «Всеукраинское объединение «Країна» посмертно наградила беларусского политзаключенного Витольда Ашурка наградой «За достоинство в плену».

Об этом сообщается на странице умершего в колонии беларуса.

«Крестом Петра Калнышевского награждаются граждане Украины и граждане, попавшие в плен и проявившие образец мужества и несгибаемости убеждений», — говорится в комментарии к фото.

Как отмечается, за все время существования такие кресты получили менее 100 человек.