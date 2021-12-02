Замглавы МИД Егор Божок подал в отставку. О причинах сообщит позднее

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Twitter 2 декабря.

«Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу», — заявил Божок.

В должности заместителя министра иностранных дел Божок с 14 марта 2019 года, однако он фигурировал по делу пятого президента Украины Петра Порошенко, поэтому в июне 2020 года написал заявление об отстранении, так как его дипломатический статус якобы не давал возможности Офису генпрокурора вести в отношении него расследование. В апреле 2021 года Божок сообщил, что суд оправдал его по этому делу, а потому он возвращается в Министерство иностранных дел. С тех пор Божок пробыл в должности 8 месяцев.