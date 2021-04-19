Замглавы МИД Божок подал заявление о возвращении к обязанностям. Он фигурировал в одном из дел против Порошенко

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок написал заявление о возвращении к исполнению обязанностей. В июне 2020 года он написал заявление об отстранении, поскольку фигурировал в деле Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в Twitter.

Накануне, 16 апреля, Божок заявил, что суд оправдал его по делу Порошенко, а потому он возвращается в Министерство.

Напомним, что в этом деле 10 июня 2020 года Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении. Порошенко назвал дело против себя «преследованием оппозиции» и «мелкой местью мелких людей».