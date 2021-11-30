Греция введет обязательную вакцинацию от коронавируса для тех, кто старше 60 лет

В Греции тоже введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Пока она будет касаться только тех, кто старше 60 лет.

Об этом сообщил премьер страны Кириакос Митцотакис, пишет Reuters.

Он отметил, что такие действия предприняты для того, чтобы разгрузить медицинскую систему. Обязательная вакцинация начнется с 16 января. Те, кто будет отказываться, будут ежемесячно получать штраф в 100 евро.

Греция станет первой страной в ЕС, которая введет обязательную вакцинацию для людей, независимо от их профессии, и второй, которая объявила об этом. Австрия планирует ввести обязательную вакцинацию с 1 февраля — но сразу для всех взрослых.

Премьер подчеркнул, что не хотел принимать такое решение, но оно необходимо для защиты греческого пожилого населения.

«Это цена, которую стоит заплатить за здравоохранение», — пояснил он.