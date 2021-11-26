На «Фукусиме» обнаружили таяние «ледяной стены» вокруг АЭС. Эта стена предотвращает утечку загрязненных вод

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) обнаружила таяние участка так называемой «ледяной стены» вокруг пострадавшей от аварии атомной электростанции «Фукусима-1».

Об этом пишет NHK.

Эта «ледяная стена» является системой заморозки грунта, которая предотвращает попадание грунтовых вод под здание реакторов станции и смешивание с находящейся там радиоактивной жидкостью. На месте специалисты выявили повышение температуры грунта. По их мнению, это могло произойти из-за источника, который пробился сквозь почву к «ледяной стене».

Чтобы не допустить усугубления ситуации, специалисты планируют приступить к укрепительным работам уже в начале декабря.