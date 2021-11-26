На «Фукусиме» обнаружили таяние «ледяной стены» вокруг АЭС. Эта стена предотвращает утечку загрязненных вод

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) обнаружила таяние участка так называемой «ледяной стены» вокруг пострадавшей от аварии атомной электростанции «Фукусима-1».
Об этом пишет NHK.
Эта «ледяная стена» является системой заморозки грунта, которая предотвращает попадание грунтовых вод под здание реакторов станции и смешивание с находящейся там радиоактивной жидкостью. На месте специалисты выявили повышение температуры грунта. По их мнению, это могло произойти из-за источника, который пробился сквозь почву к «ледяной стене».
Чтобы не допустить усугубления ситуации, специалисты планируют приступить к укрепительным работам уже в начале декабря.
- В Японии очищенную от радиоактивных веществ воду из разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» через два года начнут сливать в Тихий океан.
- В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария из-за землетрясения и цунами. Из-за утечки радиации было эвакуировано около 150—200 тысяч человек.
- В сентябре 2019 года Окружной суд Токио оправдал по делу об аварии 2011 года бывших руководителей компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), являющейся оператором и владельцем АЭС «Фукусима-1».
- Япония потратила 3,45 млрд иен ($320 млн) на строительство стены, чтобы подземные воды не попадали в поврежденные зоны реактора. Но это позволило лишь снизить суточную утечку грунтовых вод с примерно 500 до 100 тонн.