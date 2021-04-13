Правительство Японии окончательно решило сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Китай и Южная Корея против

В Японии очищенную от радиоактивных веществ воду из разрушенной атомной электростанции «Фукусима-1» через два года начнут сливать в Тихий океан. Соответствующий план японское правительство приняло на заседании 13 апреля, сообщают Kyodo и BBC.

«Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации», — подчеркнул премьер-министр страны Есихидэ Суга, добавив, что правительство будет следить за безопасностью процедуры.

Воду, которая хранится в резервуарах на территории комплекса, обрабатывают для удаления большинства загрязнений. Однако полностью очистить ее от радиоактивных элементов не удастся, еще останется один компонент — тритий. Поэтому перед сбросом воду еще будут разбавлять чистой.

Количество очищенной воды на «Фукусиме-1» с каждым годом становится все больше и сейчас ее объем, по данным Reuters, достигает примерно 1,25 млн тонн. Этого достаточно, чтобы заполнить около 500 плавательных бассейнов олимпийского размера. По оценке оператора АЭС — Tokyo Electric Power Company, резервуары, в которых хранится вода, будут полностью заполнены до лета 2022 года.

Сам сброс воды должен начаться через два года после строительства сооружений для ее очистки. Этот процесс будет происходить под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое поддерживает план японского правительства, отмечая, что выбросы подобны утилизации сточных вод на других заводах по всему миру.

В США, комментируя решение Японии, подчеркнули, что власть в этой ситуации взвесила все возможные последствия. «В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты [действий] и их последствия [...] и судя по всему, выбрала подход в соответствии с общепринятыми стандартами ядерной безопасности. Мы надеемся на дальнейшую координацию и коммуникацию со стороны правительства Японии по мере того, как оно будет отслеживает эффективность этого подхода», — отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В то же время, Китай и Южная Корея, а также рыболовная промышленность Японии выступили против этого плана. Последняя опасается, что потребители откажутся покупать продукцию из этого региона. Экологические группы, такие как Greenpeace, тоже против спуска воды в океан.