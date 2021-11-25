Жителю Великобритании впервые в мире установят протез глаза, напечатанный на 3D-принтере

В Великобритании мужчине впервые пересадят глаз, созданный с помощью 3D-принтера.

Об этом пишет BBC.

Сообщается, что такой орган будет более реалистичным, чем традиционные акриловые протезы. Это также должно вдвое сократить время, необходимое пациентам для установки протезов — с шести недель до трех.

«Мне нужен протез с 20 лет, и я всегда стеснялся этого», — сказал реципиент, житель Лондона Стив Варз. Издание объясняет, что при использовании традиционного протеза пациенту необходимо пройти двухчасовую сессию для формирования слепка глазницы, прежде чем протез будет установлен и затем «раскрашен» под настоящий глаз.

По заявлению больницы, изготовление протеза с помощью 3D-печати должно сократить производственный процесс до двух-трех недель, при этом первый прием у офтальмолога займет всего полчаса.