Турция подала заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса Turkovac

Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter .

Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение своей инактивированной вакцины Turkovac для экстренного применения.

«Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac», — заявил он.

По словам Коджи, в министерстве надеются, что вакцину смогут применять во всем мире для борьбы с коронавирусом еще до конца 2021 года.

Вакцину Turkovac разработали ученые из университета Эрджияс в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний.