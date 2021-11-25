Турция подала заявку на одобрение своей вакцины против коронавируса Turkovac

Министерство здравоохранения Турции подало заявку на одобрение своей инактивированной вакцины Turkovac для экстренного применения.
Об этом сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.
«Была подана заявка на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac», — заявил он.
По словам Коджи, в министерстве надеются, что вакцину смогут применять во всем мире для борьбы с коронавирусом еще до конца 2021 года.
Вакцину Turkovac разработали ученые из университета Эрджияс в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Сейчас завершается третья фаза клинических испытаний.
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