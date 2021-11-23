Компания Безоса анонсировала третий суборбитальный полет. Среди участников — телеведущий и дочь первопроходца

Американская компания Blue Origin запланировала свой третий суборбитальный полет на 9 декабря. На ракетно-капсульной системе New Shepard полетят шестеро космических туристов.

Об этом сообщает компания.

«Blue Origin сегодня огласила состав экипажа будущей 19 миссии ракеты New Shepard 9 декабря, в него войдут два почетных гостя и четыре коммерческих туриста», — говорится в сообщении.