Компания Безоса анонсировала третий суборбитальный полет. Среди участников — телеведущий и дочь первопроходца

Американская компания Blue Origin запланировала свой третий суборбитальный полет на 9 декабря. На ракетно-капсульной системе New Shepard полетят шестеро космических туристов.
Об этом сообщает компания.
«Blue Origin сегодня огласила состав экипажа будущей 19 миссии ракеты New Shepard 9 декабря, в него войдут два почетных гостя и четыре коммерческих туриста», — говорится в сообщении.
Среди почетных гостей: ведущий американского телевизионного шоу Good Morning America («Доброе утро, Америка») Майкл Страхан и старшая дочь первого американца, совершившего суборбитальный космический полет, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчли. К ним присоединятся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 13 октября Blue Origin во второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. На его борту был актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути».