В Европе резко выросли цены на газ после санкций США против «Северного потока — 2»

Стартовая цена на газ в Европе снова поднялась выше $1 000 за тысячу кубометров. Цена подскочила после введения Вашингтоном санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, 23 ноября эталонные европейские фьючерсы на газ выросли на 8,7% — до €91,34 за мегаватт-час, или $1 096 за тысячу кубометров.
Тем временем Европа ожидает сезонное похолодание, а неделя началась со слабых показателей работы ветряной генерации.
Но аналитики предполагают, что новые санкции США не приведут к росту фьючерсов в долгосрочной перспективе.
«Я не думаю, что эти новые санкции повлияют на цены на газ, поскольку они не могут изменить того факта, что трубопровод уже построен», — сказала Екатерина Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.
Напомним, в течение шести месяцев 2021 года цена на газ в странах ЕС выросла в 13 раз — с €7 до €90 за мегаватт-час. При этом цена на электроэнергию выросла в 7,5 раза — с €20 до €150 за мегаватт-час.
- 22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США решили ввести новые санкции против причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2». По его словам, речь идет о двух судах и связанной с Россией компании Transadria Ltd. В Кремле назвали такие действия незаконными и неправильными.