Facebook потребовала от полиции Лос-Анджелеса прекратить создание фейковых аккаунтов для слежки за пользователями

Социальная сеть Facebook потребовала от полиции Лос-Анджелеса прекратить создание поддельных аккаунтов для слежки за пользователями.

Об этом пишет BBC.

Это произошло после того, как издание The Guardian выяснило, что в 2019 году полиция Лос-Анджелеса использовала программное обеспечение для наблюдения в социальных сетях Voyager Labs для сбора данных подозреваемых, в том числе учетных записей их друзей.

Voyager Labs утверждает, что ее программное обеспечение способно анализировать большие объемы данных, чтобы помочь раскрыть преступления, в том числе помочь определить мотивы и убеждения преступников.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила в электронных письмах, что это программное обеспечение было особенно полезно при расследовании деятельности уличных банд и сыграло решающую роль в оказании помощи отделу, который занимается расследованием грабежей и убийств.

«Документы показывают, что руководители полиции просто позволяют сотрудникам создавать поддельные учетные записи для «онлайн-расследований», — заявил вице-президент Facebook Рой Остин в письме с изложением политики Facebook.

В соцсети подчеркнули, что хотя законность такой политики может зависеть от полиции Лос-Анджелеса, правоохранители должны соблюдать правила Facebook при создании учетных записей.