Facebook запретит рекламу для пользователей, основанную на их расе, сексуальной ориентации или религии

Социальная сеть Facebook решила запретить рекламу, направленную на расу, сексуальную ориентацию или приверженность к той или иной религии пользователей.

Об этом пишет The Guardian.

Материнская компания соцсети Meta Platforms заявила, что с января удалит параметры таргетинга, которые позволяют рекламодателям искать пользователей на основе их предпочтений, связанных со здоровьем, расой, этнической или политической принадлежностью, религией или сексуальной ориентацией.

При этом Meta признала, что этот шаг может повлиять на политические группы и организации, многие из которых используют Facebook для сбора средств. Тем не менее рекламодатели на платформах Meta смогут и дальше нацеливать свою рекламу на миллиарды пользователей, основываясь на ряде параметров, таких как возраст, пол, род занятий и местоположение.

Meta генерирует 98% своего дохода от рекламодателей, которые могут ориентироваться на определенные демографические группы и потребителей, поскольку компания сформировала профили пользователей Facebook на основании их онлайн-активности. Meta в прошлом году выручила от продажи рекламы $86 миллиардов. Ежедневно приложением Facebook пользуются почти 2 миллиарда человек.