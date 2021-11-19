Индия решила возобновить экспорт вакцин против коронавируса для программы COVAX

Первые 10 млн доз вакцины Covishield будут поставлены в декабре. Ранее исполнительный директор Serum Institute of India Адар Пунавалла сообщал, что его компания планирует экспортировать 20—30 млн доз вакцины Covishield для COVAX в ноябре и столько же в декабре. Со следующего года объемы значительно возрастут, когда Индии почти полностью удовлетворит собственные потребности.

Один из источников Reuters сообщил, что правительство Индии изначально хотело убедиться, что имеет достаточно доз, чтобы к январю полностью вакцинировать все 944 миллиона взрослых. По данным агентства, 81% взрослого населения в Индии получило одну дозу вакцины, две дозы — 41%. Кроме того, как отмечает Reuters, у правительства нет пока планов разрешать своим гражданам делать бустерные прививки.

Напомним, Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. Так, страна занимала лидерские позиции по количеству смертей от COVID-19. До этого Индия экспортировала более 60 млн доз вакцины в 76 стран мира.