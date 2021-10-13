Индия возобновила экспорт вакцин против COVID-19. Страну считают крупнейшим производителем препаратов в мире

Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса и увеличении поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление экспорта связано с тем, что в Индии большинство населения получили прививки от коронавируса, а внутренние запасы продолжают накапливаться.

На прошлой неделе страна отправила в Иран миллион доз вакцины Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. В общем Индия экспортировала около 4 млн доз.