Rolling Stone: Мэрлин Мэнсон запирал женщин в звуконепроницаемой комнате для психологических пыток

Американского музыканта Мэрлина Мэнсона обвинили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать их психологическим пыткам.
Об этом говорится в расследовании журнала The Rolling Stone.
Комната находилась в квартире музыканта в Западном Голливуде. Тесную стеклянную ограду в углу комнаты сделал бывший арендатор. Он использовал комнату как студию звукозаписи.
По данным издания, несколько женщин, которые встречались с Мэнсоном на протяжении многих лет, сказали, что он использовал это место как «камеру одиночного заключения, используемую для психологических пыток». Они утверждают, что Мэнсон даже не пытался скрывать существование этой комнаты и регулярно рассказывал о ней своим друзьям.
Те, кто якобы бывали заперты внутри, рассказали, что музыкант оставлял их там на несколько часов без доступа к еде и воде. Так Мэнсон «наказывал» женщин за любую провинность.
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