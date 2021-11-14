Из-за нехватки микрочипов Tesla начала продавать электромобили без USB-портов. Покупатели не знали об этом

Американская автомобильная компания Tesla начала продавать электромобили без портов USB, поскольку в мире назрел кризис нехватки микрочипов.

Покупатели электромобилей Tesla Model 3 и Model Y пожаловались, что на центральной консоли и рядом с задними сиденьями нет портов USB-C, хотя отверстия для них есть. Клиенты отмечают, что в электромобиле также не работает беспроводная зарядка.

В то же время американский сайт Electrek сообщает, что такие проблемы стали возникать с 11 ноября, но многие покупатели не знали, что электромобиль им доставят без USB-портов.

Клиенты пишут, что необходимые детали Tesla должна получить в декабре. Им пообещали, что после этого им назначат встречу и установят USB-C. Однако компания ответила не всем пострадавшим покупателям, и письменные гарантии никто не получил.

Некоторым клиентам представители Tesla объяснили, что отсутствие портов связано с нехваткой микрочипов. О проблемах с поставками Илон Макс сообщал еще в апреле, назвав их самыми сложными в истории производства. Из-за этого в июне Tesla отказалась от самого дорогого седана Model S Plaid Plus.