Лукашенко хочет получить от России ракетные комплексы «Искандер» и поставить на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет попросить у президента России Владимира Путина ракетные комплексы «Искандер» и поставить их на западном и южном направлениях: на польско-литовской границе и с Украиной.

Об этом Лукашенко заявил в субботу, 13 ноября, в интервью российскому журналу «Национальная оборона», цитирует DW.

«Мне нужно несколько дивизионов на западном, южном направлении. Пусть стоят. Это 500 км [радиус действия], потому что наш [ракетный комплекс] «Полонез» — до 300 км. Сейчас дергаю вашего президента [Владимира Путина] мне нужны здесь эти 500-километровые ракетные установки», — заявил Лукашенко.